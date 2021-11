La compagnie Ryan Air a révélé son offre du Black Friday ce jeudi, et propose la formule "un billet acheté = un billet offert" pour les Belges en manque d'évasion.

Cette offre concerne les vols partant entre le 1er décembre et 18 février inclus (hors période de Noël, entrer le 16 décembre et le 6 janvier). De nombreuses destinations au départ de Bruxelles et Charleroi sont proposées, dont Barcelone, Milan, Berlin, ou encore Dublin.

Il faudra cependant se décider rapidement, puisque vous avez jusqu'à ce vendredi minuit pour réserver.