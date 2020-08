Après de lourdes rénovations (40 millions €), l’ancien Sunparks De Haan est devenu le Center Parcs De Haan le 1er mai dernier. Un concept idéal pour les week-ends (prolongés ou non) en famille et entre amis.

Ne dites plus Sunparks De Haan mais Center Parcs De Haan (Le Coq). Depuis sa réouverture le 8 juin dernier, le site d’hébergement touristique propose plus de 600 cottages entièrement rénovés à moins d’un kilomètre de la plage. L’ensemble du site a été rénové, pour un montant de 40 millions d’euros. Center Parcs dispose désormais de quatre sites en Belgique.

Le projet balnéaire financé par le propriétaire français Pierre&Vacances fut certes perturbé par la pandémie de Covid-19 : fermeture mi-mars, piscine interdite, etc. Aujourd’hui - et grâce à la réouverture de la piscine (l’Aqua Mundo) le 1er juillet -, le site du Coq tourne à plein régime et accueille de nombreuses familles belges, préférant reporter leurs projets de vacances à l’étranger pour un plan plus local, dans lequel s’inscrit parfaitement le Center Parc du Coq.

(...)