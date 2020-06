L’été s’annonce chaud et bondé à la mer du Nord. Mais tout cela sera bien encadré, avant et surtout pendant votre visite.

Le début des vacances d’été approche, et ces premiers jours de fortes chaleurs ont déjà montré une tendance : les Belges se ruent vers la Côte. On parle depuis plusieurs semaines de vacances en Belgique, et les autorités locales se préparent à recevoir du monde pendant les grandes vacances.

Mais en période de crise sanitaire et de déconfinement progressif, il ne s’agira pas de faire n’importe quoi. Nos séjours à la mer ne seront pas les mêmes que d’habitude et il faudra s’adapter à des règles bien précises qui ne seront pas les mêmes partout. Les 10 communes qui composent notre petit morceau de littoral ont pris des mesures en phase avec leur fréquentation habituelle mais aussi l’aménagement de leur territoire.

(...)