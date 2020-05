Le Belge se languissait de retrouver sa résidence secondaire. (Dé)confinement oblige, il lui était impossible de se rendre dans son bien en Belgique, qu’il soit situé à la Côte ou dans les Ardennes. Et, avec la fermeture des frontières, toujours d’actualité, il lui est toujours interdit de profiter de sa résidence à l’étranger.

Les Belges, qui sont connus pour avoir une brique dans le ventre, sont près de 400 000 à posséder une seconde résidence en Belgique ou à l’étranger.

Officiellement, ils étaient 380 000 selon les dernières statistiques (2017), mais l’on sait que près de 4 000 Belges achètent chaque année en Espagne. Soit 41 % des acquisitions hors Belgique, loin devant la France (10,8 %), le Portugal (9 %, destination de plus en plus prisée ces dernières années), l’Italie et la Turquie.