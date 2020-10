Si les grandes estivales sont derrière nous, il est déjà temps de se pencher sur les vacances d’hiver. Pour se rendre sur les plus belles pistes de ski, Thalys propose une ligne de train directe vers les Alpes françaises. D’ailleurs, cette année, et pour la toute première fois, le train rouge sera alimenté par 100 % d’énergie verte. "En raison du contexte sanitaire, Thalys a décidé cette année de concentrer son offre à la haute saison, à savoir les vacances scolaires. Les billets seront en vente dès ce 1er octobre, pour des voyages compris entre le 19 décembre 2020 et le 17 avril 2021", rapporte le service de presse de Thalys.

Cet hiver, Thalys relie Anvers-Central et Bruxelles-Midi à Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime la Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice. Concrètement, le Thalys Neige est accessible à partir de 89 € l’aller simple en Standard, le tarif Comfort, quant à lui, est accessible à partir de 120 € l’aller simple. "Pour ceux qui veulent profiter de tous les services du célèbre train rouge (dont un repas servi à la place et un Welcome Drink), le tarif Premium débute à 129 € l’aller simple."

Une fois arrivé à destination, des agents "Skihost", reconnaissables à leur uniforme rouge, seront mis à la disposition des voyageurs pour les aider à installer leur équipement de ski dans le train et à le décharger à l’arrivée. "Choisir Thalys, c’est aussi prendre l’option la plus respectueuse de l’environnement puisque le trajet Bruxelles-Bourg St-Maurice est plus de 10 fois moins polluant en train qu’en voiture. D’ailleurs, ce train vous emmène de Bruxelles au pied des Alpes françaises en moins de cinq heures", conclut-il. Une alternative qui peut également être intéressante pour tous ceux qui veulent éviter de se retrouver coincés pendant des heures dans les embouteillages.