Les trains de nuit font peu à peu leur retour en Europe. Des lignes sont progressivement remises en service. Après seize ans d’absence, le train de nuit faisait son grand retour sur le sol belge en janvier dernier. Une ligne fait désormais l’aller-retour entre la capitale autrichienne Vienne et Bruxelles, via Linz, et entre Innsbruck et Bruxelles, via Munich. Grâce à cette collaboration, la Belgique se trouve ainsi reliée au réseau "Nightjet" de l’opérateur autrichien ÖBB. Et une deuxième ligne pourrait faire son apparition chez nous d’ici deux ans.

En effet, le projet de mise en circulation d’un train de nuit reliant Bruxelles à la ville suédoise de Malmö commence à prendre forme.

(...)