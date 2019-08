En cette période de vacances qui se termine, on parle plus des retours de vacances que des départs. Si certains ont parfaitement profité de leur séjour au soleil ou ailleurs, d’autres n’ont pas eu cette chance.

Comme chaque année, certains voyageurs ont été les victimes de retards ou d’annulations pour un vol, un train ou encore une croisière. Depuis quelques années, les règles de l’UE relatives aux droits des passagers aériens (CE 261/2004) s’appliquent avec des règles bien précises en ce qui concerne les retards, annulations ou encore le fameux overbooking.

L’information a fait son chemin, mais il reste parfois délicat d’arriver à ses fins et de toucher les indemnités dues, parfois jusqu’à 600 euros. Plusieurs "claim agencies" ont vu le jour pour aider ces voyageurs, dont plusieurs en ligne, c’est le cas par exemple de AirHelp ou Aireclaim.

Dans ce milieu, une autre agence a vu le jour au Luxembourg il y a un an, Trafundo. La principale différence avec les autres ? Elle couvre non seulement les problèmes liés aux vols, mais aussi ceux au niveau ferroviaire et maritime.

Aussi , elle agit pour des faits qui se sont produits en Europe, mais encore dans d’autres pays au niveau international. " Notre principe est que dès qu’il y a une réglementation ou une jurisprudence, nous cherchons à intervenir", assure Olivier Gordenne, CEO de Trafundo.

(...)