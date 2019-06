Des routes sinueuses, des bois touffus, des prairies verdoyantes et, partout, de l’eau : vous n’êtes pas quelque part du côté de Québec mais dans le Hainaut, au cœur du site des Lacs de l’Eau d’Heure, qui a su se réinventer pour offrir, aujourd’hui, d’innombrables activités en communion avec la nature. Et puis, chassez de vos esprits cette légende qui prétend que c’est ici le village des Hollandais. "C’est une destination de proximité donc nous avons énormément de Belges mais également de Français, des touristes qui traversent la Manche. Le cliché du village hollandais n’est pas vrai !", sourit Harry Denis, responsable marketing du groupe Lamy, qui gère le Golden Lakes Village et le flambant neuf Golden Lakes Hotel. Historiquement, c’est vrai, un autre village, le Landal - qui existe toujours - avait été créé par un groupe néerlandais au bord de la Plate Taille. Les bungalows, l’Aquacentre et les restaurants attenants y attirent d’ailleurs toujours de nombreux touristes. C’est là, également, que l’on trouve la petite supérette, qui propose du pain frais de grand matin.

Les villas du Golden Lakes Villages sont confortables, chaleureuses et parfaitement adaptées aux (grandes) familles. © D.R.



"Au Golden Lakes Village et à l’hôtel, nous avons voulu travailler tous les types de clientèles", poursuit Harry Denis. "Les villas peuvent accueillir de grandes familles, jusqu’à dix personnes, c’est la cible historique. Mais nous avons aussi un centre de séminaires, qui convient bien à une clientèle d’affaires. Enfin, nous avons la Brasserie du Lac qui vient d’ouvrir." Au total, cela représente à peu près 1000 lits, le plus souvent loués à la semaine (voire deux, en été) mais également pour de longs week-ends.

Judicieusement disposées sur de grandes pelouses, les villas, si elles sont nombreuses, offrent pourtant de l’intimité à chacun, les terrasses n’étant jamais en vis-à-vis. Des barbecues sont à disposition, de même que des terrains de pétanque et de volley. De quoi faire en sorte qu’en moins de deux, vos enfants se feront des amis, autour d’un bac à sable ou d’un ballon de foot.

Et puis de là, bien sûr, une multitude d’activités s’offrent à vous (lire ci-contre), du kayak à la voile en passant par le jet-ski ou le Crocodile Rouge, cet amphibus venu du Canada, qui offre une magnifique promenade éducative sur le lac de Plate Taille. À son bord, nous sommes pris en charge par une guide aussi enthousiaste que qualifiée, qui dégaine les anecdotes aussi vite que les blagues. Ainsi apprend-on que si deux sites industriels ont bien été immergés lors de la construction du barrage, aucun Atlantide hennuyer ne gît au fond des eaux. Lucie, qui connaît les lieux comme sa poche et appelle les poissons par leur petit nom, propose ensuite aux enfants de remplacer au volant un chauffeur qu’elle connaît mieux que personne puisqu’il s’agit d’Albert, son… papa !

Début juillet, à l’occasion de la troisième étape du Tour de France, qui emmènera les coureurs de Binche à Epernay, quelques équipes ne s’y sont pas trompées et ont décidé de faire des Lacs de l’Eau d’Heure leur pied-à-terre en pleine nature. Une autre manière de faire connaître ce petit coin de paradis au-delà de nos frontières.

Trois bonnes raisons de se rendre aux Lacs de l’Eau d’Heure

Le golf des lacs

Pas besoin d’être un pro des greens pour profiter du paysage somptueux qui s’offre à vous au Golf des lacs. Ni, d’ailleurs, pour taper dans la balle tant les propositions que vous fera Philippe Xhardez, le directeur du lieu, sont nombreuses. Initiation, découverte, parcours PuttPutt, Pitch&Putt, 3 trous "Expérience" : il y a d’innombrables manières d’aborder le golf. Doté d’un practice 3 étoiles et d’une belle zone d’entraînement, ce golf a aussi su s’ouvrir à des disciplines qui plaisent aux plus jeunes, comme le footgolf, testé et approuvé par nos enfants. Le principe : le même qu’au golf mais avec un ballon de foot. www.golfdeslacs.weebly.com/

© D.R.



Natura Park

Aventuriers en herbe ou confirmés, il y a ici de quoi passer de longues heures, au milieu de la nature, à vous faire frissonner de plaisir. D’abord grâce aux sept parcours d’accrobranche (ultra-sécurisés) qui, tout là-haut, vous emmènent d’arbre en arbre sur des ponts de singe, filets et autres câbles. Ensuite grâce aux tyroliennes, dont certaines survolent le lac. Enfin, grâce au saut pendulaire (15m) ou à la chute libre, du haut de la Tower Jump qui s’élève à 25m. www.naturaparc.be

© D.R.



The Spin Cablepark

Alanguies au bord du lac de Féronval, les installations du Spin Cablepark, toutes de bois, se fondent dans le décor. À ses abords, de drôles d’énergumènes, en combinaison de néoprène, se baladent une planche (ou deux) sous le bras. Ici, c’est le paradis du wakeboard et du ski nautique. Les plus téméraires (ou les plus aguerris) se lancent sur le grand câble et multiplient les figures. Les débutants s’amusent sur le petit câble et, ô miracle, parviennent même à sortir de l’eau au bout de quelques tentatives et autant de tasses ! Après l’effort, le réconfort : le bar vous attend ! www.thespin.be

© D.R.



Comment aller aux lacs de l’eau d’heure

Voiture : La voiture est le meilleur moyen de se rendre aux Lacs. Une fois sur place, vous pourrez vous en passer et déambuler à pied ou à vélo mais certaines activités (comme le golf) sont relativement éloignées du Golden Lakes Village. De Bruxelles : E19 puis E42, prendre le R3, sortie 4 Beaumont. Suivre les panneaux Lacs de l’Eau d’Heure.

Se renseigner

Lacs de l’Eau d’Heure https ://www.lacsdeleaudheure.be/