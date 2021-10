Si les vacances de Toussaint pointent le bout de leur nez, beaucoup pensent déjà à celles de fin d’année ou encore à leurs projets pour 2022. Et pour proposer les meilleures formules possibles, le géant du Web Booking a mené une étude pour dresser ses prédictions pour l’année prochaine. Et après des vacances passées en bulle et le plus à l’écart possible du monde, l’envie de faire des rencontres refait surfaces. "La pandémie nous a forcés à nous concentrer sur les choses et les personnes qui sont vraiment importantes dans nos vies, et nous n’avons jamais autant apprécié notre liberté. Maintenant que nous pouvons à nouveau voyager, l’année 2022 sera non seulement synonyme de retrouvailles avec nos proches, mais également de nouvelles relations. Ainsi, 56 % des sondés souhaitent en effet faire de nouvelles rencontres lors de leurs voyages ", peut-on lire dans le rapport de Booking.

Et les amours de vacances devraient aussi revenir au premier plan. "Un regain d’histoires de vacances est également probable. En effet, 39 % des sondés espèrent en vivre une lors de leur prochain voyage. Grâce aux technologies (par ex. les appels vidéo) qui font désormais partie intégrante de nos vies, ces amourettes ne sont plus destinées à prendre fin le jour du départ."

D’autres tendances se dégagent et sont marquées par la crise mondiale. Les voyageurs veulent ainsi découvrir plus de nouvelles destinations, mais aussi respecter la nature.

Et le télétravail à distance rentre dans les mœurs, même si 69 % des sondés ne comptent pas rester connectés sur leur lieu de villégiature.

Enfin, Booking a dressé le top 8 des destinations les plus tendance pour l’année à venir. Et il y a de quoi être surpris quand on compare cette liste aux villes et pays les plus visités ces dernières années.

Voici le classement dans l’ordre : Atlanta (USA), Taichung (Taïwan), Gramado (Brésil), Saint-Domingue (République dominicaine), Brasov (Roumanie), Llandudno (Royaume-Uni), Montpellier (France) et Malacca (Malaisie). Étonnant, mais aussi de quoi avoir des idées pour une destination qui sort de l’ordinaire. Et c’est peut-être aussi le but de Booking.

Thibaut Van Hoof