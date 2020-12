Les dernières décisions du gouvernement ont balayé les derniers espoirs de passer des fêtes "comme les autres", en invitant famille et amis. Avec un rassemblement limité au foyer familial plus une personne (ou deux pour les isolés), de nombreuses familles voient leurs plans de vacances tomber à l’eau. En effet si vous aviez prévu de retrouver frères, cousins, parents ou grands-parents pour le réveillon dans ce magnifique chalet en Ardennes ou dans un gîte à l’étranger, c’est foutu. Pareil pour les vacances au ski ou au soleil entre amis. Alors que faire si vous avez réservé des billets d’avion, un séjour ou une location de vacances ?

Billets d’avion

Si vous avez réservé un vol "simple" et que ce vol est annulé par la compagnie aérienne, cela relève du droit des passagers aériens. En application du règlement européen (CE) 261/2004, le passager a en principe droit à un remboursement ou à un billet pour un autre vol, quelle que soit la raison de l’annulation. Si vous estimez que la compagnie aérienne invoque à tort le coronavirus comme circonstance exceptionnelle pour annuler votre vol et que vous pensez de ce fait avoir droit à une indemnisation, vous pouvez introduire une plainte auprès du SPF Mobilité et Transports.

En revanche, si votre vol est maintenu et que, suite aux décisions du gouvernement n’autorisant pas de rassemblement au-delà du foyer familial + 1, vous décidez d’annuler votre déplacement, la compagnie aérienne n’est pas tenue de vous rembourser. En d’autres termes, vous perdrez la valeur de vos billets d’avion si vous n’embarquez pas. La tentation sera donc grande de prendre l’avion, même si les voyages sont fortement déconseillés et que les fêtes doivent se dérouler en petit comité.