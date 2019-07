Ce n’est pas un secret, les influenceurs sur Instagram ont un impact non négligeable sur les jeunes qui les suivent. "Chez les millenials, on remarque que l’aventure est privilégiée quand il s’agit de partir en vacances. Et Instagram joue un rôle prépondérant. On constate souvent que ce réseau social influence le choix de destination de vacances des jeunes, que ce soit par des photos, des vidéos ou des posts sponsorisés", analyse Alexandra Balikdjian, docteur en psychologie de la consommation.

Selon elle, l’instantanéité est de plus en plus recherchée par la catégorie des 20-35 ans. "Dans cette tranche d’âge, on est dans la démonstration. On veut montrer et mettre en avant les lieux visités. C’est pour cette raison qu’on privilégie un bel endroit chez les millenials, au détriment du logement par exemple, comme on peut le constater via l’étude réalisée par Mastercard. Par contre, chez les baby-boomers, on peut voir que les réseaux sociaux n’influent pas dans le choix des destinations²."

Source d’inspiration quasi inépuisable, Instagram joue donc un rôle de prescripteur pour ses utilisateurs. "Notre génération est très inspirée par les images. Une belle photo peut facilement nous donner envie de découvrir une destination. Par exemple, on a pu remarquer que l’Australie et le Pérou ont réussi à se vendre sur les réseaux sociaux En fait, Instagram, c’est avant tout une nouvelle manière de faire rêver les gens."