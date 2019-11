L’hiver n’a même pas encore commencé qu’il est déjà temps de penser à ses prochaines vacances estivales.

Depuis plusieurs années, les tour-opérateurs sortent leurs catalogues d’été au mois de novembre, avec de belles promotions à la clé.

C’est le cas notamment chez TUI qui annonce des promotions "réservation rapide" allant jusqu’à 700 euros par personne, mais aussi la gratuité des transferts, des bagages et même des enfants pendant les vacances scolaires ! De quoi faire des heureux pour ceux qui partent en avion mais aussi pour ceux qui décideront de prendre leur voiture. Pour ces derniers, TUI annonce des réductions jusqu’à 40 % ainsi que la gratuité pour les enfants.

En face, la disparition de Thomas Cook et Neckermann laisse évidemment un grand vide. La reprise partielle des activités sous le contrôle de Wamos se fait toujours timidement. Une discrétion qui se repère aussi dans les promotions. Les agences Neckermann proposent désormais à leurs clients de passer par le tour-opérateur Corendon pour les voyages à forfait. Ce dernier a lancé son action "early booking", avec des promotions jusqu’au 30 novembre.

On parle dans ce cas de l’assurance et de l’annulation ainsi que la garantie du prix le plus bas. "Si vous trouvez le même voyage chez un concurrent belge (TUI, Sunjets.be, Thomas Cook, Neckermann.be ou Sunweb.be) à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence avec un bonus de 25 € par dossier", indique le tour-opérateur.

Une belle opportunité quand on sait que les voyages disponibles sur le site de Corendon n’affichent des réductions "que" de 4 à 9 % pour la période d’été 2020.

Rappelons aussi que pour les clients qui avaient réservé leurs vacances chez Thomas Cook, il ne reste que jusqu’à vendredi pour profiter de l’offre de TUI permettant de remplacer son voyage, sans s’occuper des démarches auprès du Fonds de Garantie.

TUI va ainsi arrêter son aide, le Fonds de Garantie étant désormais capable de gérer toutes les demandes.