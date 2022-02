Les vacances de Carnaval approchent, et les Belges ont déjà trouvé de quoi se loger, en Belgique (voir par ailleurs) ou à l’étranger. La semaine dernière, TUI indiquait observer une hausse de 7 % de réservations en plus par rapport à celles de Carnaval 2019. " Les réservations faites ces quatre dernières semaines dépassent même de 128 % le nombre de réservations de la même période en 2019 ", précise le tour-opérateur, qui est encore en plein dans la tendance du last minute. "Plus d’un vacancier TUI sur deux prendra l’avion pour s’envoler vers le soleil (58 %), un sur quatre ira skier (26 %), 11 % d’entre eux prendront la voiture pour partir près de chez eux et 5 % opteront pour un citytrip."