Les Belges réservent leurs vacances de plus en plus tôt et il en est de même pour la saison d’été. "Nos compatriotes savent plus précisément où ils veulent passer leurs vacances mais également dans quel type d’hôtel ou même dans quel type de chambre. Pour être sûr d’obtenir une offre qui corresponde à leurs critères, les Belges réservent tôt. Le nombre de vacances d’été réservées avant le Nouvel An a augmenté de plus de 60 % ces cinq dernières années et 40 % de l’offre d’été est déjà réservée", indique Sarah Saucin, la porte-parole de TUI.