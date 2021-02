" Si la personne n’a pas été honnête, on lui demande de faire demi-tour. Mais on ne peut garantir que personne ne passe au travers ", reconnaît la police.

Le 22 janvier, le comité de concertation a annoncé l’interdiction des voyages non essentiels jusqu’au 1er mars. Pour éviter un vide juridique, la mesure a été discrètement prolongée jusqu’au 1er avril. Les voyages essentiels restent autorisés, à condition de présenter le formulaire de localisation du passager et une déclaration sur l’honneur où le citoyen précise le motif de son voyage. Le tourisme n’en fait pas partie. "On a renforcé le dispositif pour les vacances de Carnaval", prévient la porte-parole d’Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur.

