L’incertitude qui a plané sur les vacances d’été et la circulation toujours active du coronavirus dans de nombreuses zones a contraint de nombreux Belges à se rabattre sur des vacances en Belgique ou tout simplement à reporter leurs projets.

Face à l’annulation de nombreux séjours en Espagne, en Turquie ou en Grèce, les vacanciers se sont résolus à rester en Belgique et disposent parfois d’un grand nombre de jours de congé. Des jours qu’ils ne laisseront pas tomber et dont ils comptent bien profiter au maximum. Chez Belvilla, on observe ainsi une explosion des réservations pour des maisons de vacances durant le congé de Toussaint.

"C’est une augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier, confiait Hanita Van der Meer à nos confrères du Nieuwsblad. Les Ardennes sont particulièrement prisées et il ne reste plus énormément de biens à louer."

(...)