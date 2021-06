L’été arrive avec ses bonnes nouvelles liées au Covid-19 et les Belges se ruent sur les réservations. Mais il faut faire le bon choix...

Depuis l’arrivée d’internet dans les ménages, le tourisme s’est énormément développé, avec une offre extrêmement large et la possibilité de réserver un voyage en quelques clics. La promesse est aussi de payer moins cher en ne passant plus par un professionnel du voyage, agent de voyages ou tour-opérateur. En fait, ce n’est pas toujours vrai et il convient de bien vérifier quand on réserve en ligne. Beaucoup de voyageurs ont eu de mauvaises surprises suite aux annulations de ces derniers mois. Voici quelques conseils pour une réservation en ligne sans souci.



(...)