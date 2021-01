VW prévoit de vendre deux fois plus d’exemplaires de son mythique California.

Pour profiter à fond d’un road-trip et s’assurer un logement et de quoi faire à manger partout, il faut trouver le bon véhicule. Dans le secteur des motor-homes, on a enregistré en 2020 une hausse des ventes de 8,9 %, mais encore plus au niveau des locations. "Ce type de voyage est en plein boom depuis la sortie du premier confinement", assure Marine Hiclet, porte-parole de l’organisme Campaway.

