Vacances, j’oublie tout. Plus rien à faire du tout. Certes, après une période de confinement, nous avons tous besoin de changer d’air, de prendre le soleil et de se changer les idées. Tout en ne perdant pas de vue cette pandémie qui a gâché notre printemps mais ne doit pas tuer notre été. Alors que des menaces de reconfinement planent sur plusieurs régions, Matthieu Pihéry, le directeur commercial de Belambra, le numéro 1 des clubs de vacances, a tout mis en place pour que vous passiez vos vacances les plus "safe" possible.

Belambra, le nom claque aux oreilles des Belges. Il sent bon le farniente en été et l’air des montagnes en hiver. Ils ont dû fermer illico presto à la mi-mars et viennent de rouvrir. Avec des précautions maximales.