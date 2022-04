Cela n’aura échappé à personne, tout augmente. Il n’y a pas de secret, les premiers postes de dépenses dans lesquels nous serons obligés de couper seront les loisirs. Et c’est encore plus vrai quand on sait que le secteur du tourisme n’échappe pas à la hausse des prix. En première ligne, les compagnies aériennes low cost, qui ont de plus en plus de mal à tenir leurs promesses. Il suffit de chercher un ticket last minute pour un citytrip, et vous remarquerez qu’il est presque impossible de trouver un billet à prix cassé. C’est même difficile en vue des vacances d’été. Le modèle serait-il en péril ? Tentative de réponse en trois points.