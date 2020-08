Dans les esprits, Vichy évoque à la fois une eau de source et une page peu glorieuse de l’histoire de France. Mais elle est bien davantage que cela. Avant tout, Vichy, c’est une ville d’art et d’histoire qui a gardé l’élégance tranquille de la Belle époque et offre encore aujourd’hui une oasis de détente au visiteur.

Vichy est la ville d’eaux la plus connue de France. Ses eaux apparaissent déjà sous le nom d’Aquis Calidis sur la carte de l’Empire romain.

Elle connaîtra son apogée durant le Second empire, lorsque l’arrivée du chemin de fer permet à la bonne société de partir en villégiature sans sortir des frontières.

(...)