Les amoureux de Venise vous diront qu’il s’agit d’un musée à ciel ouvert. D’autres que la ville est magnifique est prise d’assaut par les touristes et qu’il est difficile d’en profiter comme il se doit. Pour faire taire ce second argument et remettre en avant le premier, les autorités locales ont pris une mesure forte qui entrera en application dès début 2023. À partir de l’année prochaine, il faudra payer une taxe pour pouvoir entrer dans le centre, mais aussi réserver sa venue. Une manière de limiter le tourisme de masse, mais aussi de protéger une ville qui est une des plus fragiles du monde.

Au niveau du prix, ce ne sera pas exorbitant, de 3 à 10€, sachant que ceux qui dorment sur place ne devront pas payer cette nouvelle taxe, puisqu’ils payent déjà leur taxe de séjour. Cette année, une phase de test sera mise en place pour cadrer le projet. "Nous allons démarrer avec une phase expérimentale durant laquelle la réservation ne sera pas obligatoire, mais facultative", expliquait ce mercredi l’adjoint au Tourisme de Venise Simone Venturini. "Cette phase, dont la date de lancement sera annoncée dans les semaines à venir, sera accompagnée d’incitations de nature tarifaire comme des réductions sur les entrées de musées."

Pas de quoi refroidir les ardeurs des touristes, donc, puisque cette taxe ne pèsera pas bien lourd au regard d’une journée ou d’un week-end dans la Sérénissime.