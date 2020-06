L’Ardenne est grande et l’été est long, une combinaison parfaite pour piquer une tête !

Il y a le choix parmi les nombreux lacs et cours d’eau en Ardenne en Belgique, en France et au Luxembourg, et ils ne manquent pas d’infrastructures. N’oubliez pas au préalable de visiter les sites web pour en apprendre plus sur les nouvelles modalités d’entrée et les obligations sanitaires en raison de l’épidémie. Ainsi, par exemple, il faut réserver la baignade au lac de Bambois car les places sont limitées.

La plage de Lultzhausen

Au grand-duché du Luxembourg, du vrai sable fin, un cadre idyllique et le petit plus : aucun moteur n’est autorisé sur le lac de la Haute-Sûre. Quelques canoës, un bateau à l’énergie solaire et des pédalos sont à disposition.

www.visit-eislek.lu

Maboge-Plage

À quelques kilomètres de La Roche-en-Ardenne, un écrin de verdure pour une baignade naturelle dans l’Ourthe. Maboge est également le point de départ pour la descente en canoë-kayak de l’Ourthe. Douches, toilettes et cafétéria sont à disposition.

www.coeurdelardenne.be

Le vallon du Ninglinspo

Le Ninglinspo, c’est une petite vallée romantique du côté de Remouchamps : une rivière y a été taillée pour former des piscines naturelles et des cascades d’une profondeur suffisante pour nager. Le Bain du cerf est accessible après une courte marche de 2,5 km depuis l’auberge de Nonceveux.

www.ovatourisme.be

Le Lac de Bairon

En France, au Chesne, un lieu où les infrastructures de loisirs ne manquent pas, le tout sur 120 hectares de nature et d’eau avec une base de loisirs, un bar/brasserie… Le site est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Charleville-Mézières.

www.ardennes.com

Le lac de Weiswampach

En été, deux lacs artificiels de 6 ha attirent les petits et grands amateurs de loisirs aquatiques. Tandis que le lac supérieur est réservé à la pêche, le lac inférieur est un lac de baignade et de sports nautiques comme la natation, le canoë-kayak et le surf. La pelouse qui entoure le lac se prête très bien aux bains de soleil.

Le Lac de Conchibois

En plein cœur de la Gaume pour une journée ou un séjour bien rempli : outre les eaux du lac d’une qualité excellente, de nombreuses animations se trouvent également sur place : aire de jeux, cafétéria, skatepark et autres promenades à proximité. À Saint-Léger en Belgique.

www.soleildegaume.be

Le Lac de Bambois

En plus de son lac où l’eau est d’une excellente qualité, on peut s’y rendre également pour ses jardins.

www.lacdebambois.be

Le Lac de Robertville

L’endroit familial par excellence avec des plongeoirs et des trampolines pour s’éclater dans l’eau pure du lac de Robertville. On peut même envisager de profiter d’un barbecue entre amis ou en famille sur le lac à bord de l’un des nombreux Grill Island.

www.robertville.be