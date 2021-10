Dans quelques semaines déjà commenceront les vacances de la Toussaint. Un congé prisé par les Belges qui voient là une occasion de profiter une dernière fois d'un temps plus clément. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à partir à cette période de l'année, comme l'expluqe Tui dans ses derniers chiffres. Le taux de vaccination de plus en plus important peut expliquer ce phénomène. Si la tendance se poursuit, le nombre de départs en 2021 devrait bientôt égaler celui de cette même période en 2019, avant le début de la crise sanitaire donc.

Et cette année, un endroit en particulier semble avoir séduit les Belges: les îles Canaries. En effet, malgré les récents incendies qui ont ravagé la région, deux clients sur trois de la société Tui ont opté pour l'île espagnole. "C'est surtout parce que c'est une des destinations européennes, ce qui fait qu'il n'y a aucun avis de voyage négatif de la part de la Belgique et qu'on peut donc retourner sans restriction. Tout cela combiné avec des températures au-delà de 25 degrés, voilà le succès des Canaries", explique Piet Demeyer, porte-parole de Tui au micro de nos confrères de RTL Info.

L’Espagne, le Portugal et la Grèce restent dans les destinations les plus populaires des voyageurs en Europe. Hors Europe, ce sont la Turquie, le Cap-Vert, le Mexique et la République Dominicaine qui raflent la mise. Notons tout de même que les vacanciers ont cette année majoritairement opté pour des réservations de dernières minutes, à l'inverse des autres années. "Les gens voulaient absolument la certitude qu'il n'allait pas y avoir encore d'autres restrictions ou changements. Ils ont confiance en le fait que les vacances auront lieu", conclut Piet Demeyer.