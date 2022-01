Comme chaque année, la plateforme de voyage Tripadvisor a publié ses "Travelers' Choice Awards" pour l'année 2022.Le site de conseil de voyages a dressé un classement des 25 destinations qui seront les plus prisées en 2022, et ce, malgré la pandémie de coronavirus qui continue à impacter le secteur touristique de plein fouet.En première position se classe, une destination devenue incontournable pour les amateurs de luxe et de chaleur. Avec son architecture moderne, ses activités nautiques, ses boutiques de grand couturier et ses restaurants gastronomiques, l'émirat continue de séduire de plus en plus de touristes.Sur la seconde marche du podium se retrouve, la dynamique capitale anglaise. La ville de, au Mexique, vient compléter le top 3.

Selon Tripadvisor, les destinations ensoleillées devraient encore avoir la cote en 2022. Sur les 7 destinations qui complètent le top 10, six d'entre elles sont réputées pour leur météo clémente tout au long de l'année: l'île de Bali, en Indonésie (4e), l'île grecque de Crète (5e), l'indémodable Rome (6e), la station balnéaire mexicaine Cabo San Lucas (7e), la mégapole turque Istanbul (8e) ou encore la station balnéaire égyptienne Hurghada (10e).



La capitale française, Paris, se classe elle en 9e position.

A noter que le vieux continent semble toujours connaître un franc succès sur la scène internationale: sur les 25 destinations sélectionnées par Tripadvisor, près de la moitié d'entre elles (10) se trouvent en effet en Europe.

Le classement complet:

1. Dubaï (Emirats Arabes Unis)

2. Londres (Royaume-Uni)

3. Cancun (Mexique)

4. Bali (Indonésie)

5. Crète (Grèce)

6. Rome (Italie)

7. Cabo San Lucas (Mexique)

8. Istanbul (Turquie)

9. Paris (France)

10. Hurghada (Egypte)

11. Barcelone (Espagne)

12. Marrakech (Espagne)

13. Ténérife (Espagne)

14. Corse (France)

15. New Dehli (Inde)

16. Singapour (Singapour)

17. Edimbourg (Royaume-Uni)

18. Florence (Italie)

19. Jaipur (Inde)

20. Cusco (Pérou)

21. Bangkok (Thaïlande)

22. Doha (Qatar)

23. Phuket (Thaïlande)

24. Rio de Janeiro (Brésil)

24. Las Vegas (Etats-Unis)