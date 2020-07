Cet été, les vacances ont un goût très particulier. Face à la crise du coronavirus, le mode de vacances a été perturbé et de nombreuses destinations restent classées en zone rouge ou orange. Face à tant d’incertitude, de nombreux Belges ont décidé de passer leurs vacances en Belgique ou dans les pays limitrophes.

La France reste, à ce titre, une destination très prisée. Ses plages ne manquent d’ailleurs pas d’attrait, qu’elles soient côté atlantique ou méditerranéen, voire plus exotique encore sur les îles.

C’est pourquoi, Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances, a décidé de faire un classement des plus belles plages de France, celles les plus appréciées des internautes. Après avoir analysé toutes les plages françaises répertoriées par Google, voici le top 10 des meilleures plages de France en 2020.

1. Calanque d’En-Vau (Marseille) : 4,8

© REPORTERS



Numéro un du classement, la plage la plus aimée de France est la calanque d’En-Vau. Les fameuses calanques de Marseille ne déçoivent jamais et leur beauté est récompensée à la première et deuxième place de ce classement. Pour s’y rendre, il est recommandé de passer par Cassis car le chemin de Port Miou est plus court et assez facile. Une heure quinze de marche pour s’y rendre qui seront certainement récompensées par l’incroyable vue à l’arrivée.

2. Calanque de Port Pin (Marseille) : 4,7

© WIKIPEDIA

Deuxième calanque du classement, légèrement plus loin que la première depuis Marseille, mais pas depuis Cassis car ce ne sont que 30 minutes de marche depuis Port Miou.

3. Plage du cap Blanc-Nez (Escalles) : 4,7

© REPORTERS



À marée basse se dévoile une plage de sable blanc à perte de vue avec une vue imprenable sur le cap Blanc-Nez. De là partent aussi de jolies promenades et chemins GR pour découvrir les environs.

4. Plage de la baie des Trépassés (Cléden-Cap-Sizun) : 4,7

© wikipedia



Au pied du podium, située sur la commune de Cléden-Cap-Sizun, la plage de la baie des Trépassés, attire au long de l’année des surfeurs aguerris. Elle offre également une magnifique vue sur la pointe du Raz et celle du Van qui vaut le détour. L’été, c’est également une plage familiale, mais la baignade n’est autorisée que lorsque la plage est surveillée, de 13 h 30 à 19 h.

5. Plage Notre-Dame (Porquerolles) : 4,7

© wikipedia



Porquerolles et ses eaux cristallines arrivent à la cinquième place de ce classement. La plage de Notre-Dame est certainement l’une des plus belles plages de l’île. On peut s’y rendre facilement à vélo, en 10 minutes depuis le village.

6. Plage des Blancs Sablons (Le Conquet) : 4,7

© D.R.



Surf, baignade, pique-nique ou pêche à pied… La plage des Blancs Sablons ne manque pas d’activités. Ce sont 2,5 km de plage de sable qui s’étendent à perte de vue dans un cadre encore très sauvage et naturel. Exposée aux vents, c’est en effet un lieu de surf reconnu.

7. Plage de Sciotot (Les Pieux) : 4,7

© D.R.



Située entre le cap de Flamanville et le cap du Rozel, et surveillée en juillet et août, de 11 h à 19 h, la plage de Sciotot est parfaite pour les baigneurs, les familles, mais aussi les sportifs. Chars à voile, chars à cerfs-volants, speed sail… une panoplie de sports de bord de mer sont proposés sur place.

8. Plage de Grande Anse (Guadeloupe) : 4,6

© D.R.



La plage de Grande Anse est l’une des plages les plus importantes de l’île, c’est un paradis pour les amateurs de surf et de bodyboard. Elle a également la particularité de son sable noir typique des îles volcanique. La plage est également un lieu de ponte des tortues marines !

9. Plage de Grande Anse (île de la Réunion) : 4,6

© D.R.



Homonyme mais très différente, la plage de Grande Anse de l’île de la Réunion est une magnifique baie bordée de cocotiers, située au pied de Piton Grande Anse. Le spot de pique-nique idéal, les pieds dans le sable chaud. La houle rendant régulièrement la baignade dangereuse, une piscine naturelle a été aménagée tout au Sud de la plage avec des roches basaltiques.

10. Plage de La Perle (Guadeloupe) : 4,6

© D.R.



Plage magnifique de sable blond doré, à l’eau turquoise, c’est l’endroit de détente et de farniente par excellence. De nombreux carbets (cabanes typiquement créoles) sont à disposition pour pique-niquer ou installer son hamac. La plage de la Perle est aussi un site de ponte pour les tortues et un espace protégé.