Le magazine Time Out vient de proposer sa liste de 10 quartiers les "plus cools du monde".



L'étude se base sur les votes de 27 000 citadins, mais aussi des rédacteurs et contributeurs locaux afin d'élire le quartier le plus cool du monde. Un choix difficile basé sur la nourriture, les boissons, la vie nocturne, la culture, l'esprit communautaire, la résilience et la durabilité.



Direction Nørrebro, à Copenhague au Danemark, à moins que vous ne préfériez retrouver le goût de l'Amérique, dans le quartier d'Andersonville de Chicago.



Vibrant, amusant et gourmand. Tels sont les adjectifs choisis par l'office de tourisme de Copenhague pour décrire le quartier de Nørrebro, qu'on peut retrouver en première position du top 10. À l'heure où les voyageurs peaufinent leurs recherches de destination pour les vacances de la Toussaint à l'étranger, voire celles de fin d'année, ce coin de la capitale danoise qui se distingue par sa forte population étudiante vient d'être sacré "quartier le plus cool de la planète" par le magazine Time Out.

Le top 10 des quartiers les plus cools

1. Nørrebro, Copenhague

2. Andersonville, Chicago

3. Jongno 3-ga, Séoul

4. Leith, Édimbourg

5. Station District, Vilnius

6. Chelsea, New York

7. XI District, Budapest

8. Ngor, Dakar

9. Sai Kung, Hong Kong

10. Richmond, Melbourne