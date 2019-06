Les vacances en sac à dos ont la cote, mais il faut bien s’y préparer.

Partir seul pour un long voyage afin de découvrir de nouvelles cultures, se ressourcer ou encore faire des rencontres, voilà un modèle qui a toujours fonctionné et qui est plus que jamais à la mode. Nombreux sont les jeunes (et moins jeunes) qui s’essayent à un voyage de plusieurs mois avec comme seul repère son sac à dos et un itinéraire plus ou moins établi. Les mauvaises surprises existent pourtant, et il vaut mieux bien se préparer avant de quitter notre plat pays.