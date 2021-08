Un classement mondial des routes les plus meurtrières vise notamment la Carolorégienne.

Chaque jour, un milliard de véhicules sillonnent les routes du monde. Et 1,35 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. Plus de la moitié de ces décès concernent des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. La compagnie d’assurances Budget Direct a pris l’initiative de dresser la liste des routes les plus meurtrières au monde.

En Belgique, c’est l’A54 qui est considérée comme la plus dangereuse. Classée en tant qu’E420, la Carolorégienne est courte, elle relie Charleroi à Nivelles et au-delà à Bruxelles via l’A7. Du côté des pays limitrophes, en France, c’est la RN79 qui est la plus dangereuse. Il s’agit d’une route nationale française reliant Montmarault à Mâcon. Longue de 167 kilomètres, c’est une section de la Route Centre-Europe Atlantique. En partie classée route express.

(...)