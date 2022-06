Si on peut limiter la casse et se protéger au mieux de l’augmentation des prix sur plusieurs postes, il y en a un pour lequel ce sera impossible : les voitures de location. Le problème a plusieurs sources. Premièrement, le premier confinement a fait très mal au secteur qui a vendu des milliers de véhicules pour remplir les caisses et survivre. Ensuite, la reprise des activités s’est faite progressivement, mais avec un nouveau souci : la pénurie de voitures neuves. C’est la même chose que pour le secteur privé, les productions ont pris du retard et il y a une pénurie de matières premières. Résultat des courses, les sociétés de location font face à une demande qui revient au niveau de 2019, mais avec une offre extrêmement limitée. C’est cela qui fait exploser les prix, sans compter la crise économique actuelle.

(...)