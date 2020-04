Les efforts de confinement que nous fournissons actuellement sont lourds mais indispensables. Chaque jour qui passe, chaque semaine, apporte son lot de mauvaises nouvelles (le nombre de morts et d’hospitalisations ne cesse d’augmenter), mais aussi un peu d’espoir. Le retour à une vie normale n’est bien évidemment pas pour demain, mais de nombreux Belges se posent déjà la question de savoir s’ils pourront ou non partir en vacances. Et, si l’interdiction de voyager n’est pas levée, quels recours s’offrent à eux pour annuler, reporter ou se faire rembourser leur voyage. Le Centre européen des consommateurs demeure naturellement très attentif au respect de la loi et aux droits des voyageurs.

Mon vol prévu dans les prochains jours n’a pas encore été annulé, mais je ne souhaite plus partir à cause du coronavirus. Que dois-je faire ?