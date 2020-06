Si l’Horeca se languit de l’annonce d’une date définitive pour la reprise des activités, le secteur du tourisme est lui aussi dans l’attente des mesures édictées par le Conseil national de sécurité, qui devrait se positionner sur la reprise du tourisme, l’ouverture des frontières et l’autorisation de voyager à l’étranger.

"On évoque la date du 7 juin pour la reprise, mais c’est dans quelques jours à peine et nous souhaitons donc savoir au plus vite ce qui sera autorisé et dans quelles conditions", explique Pierre Fivet, administrateur de l’association belge des tour-opérateurs et président de Vacansoleil.

