Les principales autoroutes menant à l'Atlantique et la Méditerrannée seront placées en orange, voire rouge par moments.

La fin de semaine rimera, pour des milliers de Belges, avec les départs en vacances. A ceux qui partent habituellement dans l'Hexagone pour se dépayser, s'ajouteront ceux qui, traditionnellement, s'envolent pour des contrées plus lointaines et qui, crise du coronavirus oblige, ont dû revoir leur destination de villégiature pour finalement déposer leurs valises en France.

Autant de monde qui risque de se retrouver sur les routes simultanément, dès vendredi. D'où le placement en zone orange de l'ensemble du pays, vendredi et samedi, et même en zone rouge pour toute l'Île-de-France (Paris), vendredi.

Les prévisions pour vendredi

© Bison Futé



C'est essentiellement entre 15h et 20h que les principaux embarras de circulation se feront ressentir. Ce sont principalement les autoroutes emmenant les vacanciers le long de la méditerrannée qui sont concernées. Notamment l'A7 entre Lyon et Marseille, et l'A9 entre Orange et Narbonne. Moins fréquentées par les touristes belges, les autoroutes A61 et A62 entre Narbonne, Toulouse et Bordeaux seront aussi placées en zone orange.

Voici les conseils de Bison futé pour cette journée :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 20h ;

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Caen de 15h à 16h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A7 de Lyon à Marseille de 15h à 20h.

Les prévisions pour samedi

© Bison Futé



Samedi, les autoroutes déjà chargées la veille devraient le rester. On notera toutefois que l'A7 entre Orange et Marseille sera placée en couleur rouge entre midi et 15h, tandis que l'A9 entre Montpellier et Narbonne, placée en orange entre 10h et 17h, deviendra rouge entre midi et 14h.



On notera aussi, pour rejoindre l'Atlantique en passant par Paris, que l'A10 entre Orléans et Tour ainsi qu'entre Poitiers et Bordeaux sera placée en orange. Tout comme toute la périphérie bordelaise, entre 10 h et 18h.



Voici les conseils de Bison Futé pour cette journée :





traversez ou quittez l’Île-de-France avant 9h ;

évitez la barrière de péage de Saint Arnoult sur l’autoroute A10 entre 5h et 16h ;

évitez l’autoroute A31 entre le Luxembourg et la France de 12h à 14h ;

évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille de 11h à 16h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 10h à 17h.

Les prévisions pour dimanche

© Bison Futé



Bison Futé prévoit quatre autoroutes où la circulation sera dense, dimanche : l'A13 entre Rouen et Caen (entre 12h et 14h), l'A7 entre Lyon et Marseille (entre 10h et 20h), ainsi que l'A61 et l'A62 entre Narbonne et Bordeaux (entre 17 et 20h). Par ailleurs, l'autoroute A9 entre Orange et Montpellier sera "saturée" (zone rouge) e,tre 12h et 17h.



Voici les conseils de Bison Futé pour cette journée :