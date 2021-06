Faute d’accord entre la Belgique et des pays situés sur d’autres continents, la situation reste floue et les tour-opérateurs préfèrent ne pas encore proposer des offres. "Habituellement, 30 % de notre chiffre d’affaires concerne les destinations comme la Turquie, le Maghreb ou la République dominicaine, indique-t-on du côté de TUI. Nous avons déposé notre projet de safe corridor au gouvernement, mais nous attendons toujours une réponse…"

Secrétaire générale de l’Union professionnelle des agences de voyages, Anne-Sophie Snyers rappelle tout de même que les voyages restent possibles. "À l’heure actuelle, il vaut mieux passer via un professionnel pour organiser un voyage hors Europe. Je rappelle que c’est tout à fait possible, d’ailleurs. Il y a en fait une différence entre les agences généralistes qui reprennent bien, et les agences spécialisées dans les vols long-courriers qui ont encore du mal. Le problème, c’est que la Belgique est encore en retard d’une guerre par rapport à des pays voisins qui ont négocié des accords avec des pays non européens…"