Depuis le début de l’été, il n’est plus interdit de voyager en dehors de l’Europe. Évidemment, il faut encore se plier à de nombreuses règles sanitaires pour voyager loin du continent, sans compter le fait que certains pays interdisent encore Belges ou Européens de se rendre sur leur territoire. Tout cela a de quoi rendre les voyageurs frileux, surtout si l’on ajoute à cela les conseils des autorités et virologues de rester un maximum en Europe. Résultat des courses, le secteur du tourisme est encore loin d’un retour à la normale, et les touristes sont partis en masse sur les îles grecques ou espagnoles, ou encore du côté de la France, du Portugal ou de l’Italie.