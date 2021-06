Pour le secteur du tourisme comme pour les autres, c’est la loi de l’offre et de la demande qui définit les prix. Et comme la demande est forte depuis quelques jours et que cela ne devrait pas diminuer, cela s’annonce difficile de trouver des offres imbattables. Ceux qui ont osé réserver à l’avance ont ainsi profité des meilleurs tarifs, comme ceux qui réservent déjà pour l’automne. "La crise n’a pas eu de gros impacts sur les prix, ni positivement, ni négativement, note Piet Demeyere, porte-parole de TUI. Cela s’explique par le fait que nos contrats avec les compagnies aériennes et les hôtels sont négociés plusieurs années à l’avance."

Du côté des last minute, l’augmentation de la demande ne va pas permettre de faire autant d’affaires qu’en 2020. "L’offre reste limitée puisque les pays hors Europe ne sont pas encore accessibles, ou difficilement ", précise-t-il.

Du côté des locations, par contre, le marché est plus instable puisque ce sont les propriétaires qui fixent leurs prix à leur manière. Et vu la demande, les prix risquent de s’envoler pour les derniers logements restant sur le marché.