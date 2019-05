Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir dans le monde. Le monde du tourisme ne cesse d’évoluer face à des clients de plus en plus difficiles et surtout avides de nouveautés.

Les destinations qui sont à la mode aujourd’hui ne le seront plus forcément demain, et les tours opérateurs préparent déjà les bons plans pour faire découvrir de nouvelles destinations.

Nous en pointons aujourd’hui cinq : le sultanat d’Oman, le Liban, Bahreïn, le Monténégro et la côte est du Sri Lanka. Des pays tout à fait différents pour autant d’expériences et d’histoires à découvrir.

(...)