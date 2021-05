Le ministre-président wallon est évidemment revenu sur l'actualité politique concernant le coronavirus.

Concernant le prochain Comité de concertation qui devait se tenir ce vendredi mais qui a été finalement été reporté au 4 juin, Elio Di Rupo explique: "Il y a un sommet européen ces lundi et mardi qui se tient. Et il faut encore procéder à des ajustements au niveau européen, d'une part, mais aussi au niveau belge, d'autre part, en ce qui concerne le fameux certificat de vaccination. Nous attendons quelques jours supplémentaires pour y voir clair. Nous pourrons ainsi prendre une décision et expliquer à l'ensemble de nos concitoyens en Belgique ce que nous allons faire et comment. Car, dans l'état actuel, il y a encore des indécisions. Par exemple: est-ce que le certificat sera accordé après la première dose ou faut-il attendre deux doses de vaccin? Les tests PCR seront-ils gratuits ou seront-ils payants? A ce stade nous ne pouvons pas encore y répondre. Il faut quelques jours de patience donc."

Elio Di Rupo précise que la Belgique pourrait adapter à sa guise certains points concernant ce pass sanitaire. "En effet, une fois que nous connaîtrons la position européenne, nous pourrions prendre une position qui soit une position belge. Mais on voudrait travailler par étape. Il y aura donc un certificat belge mais qui sera fort comparable au certificat européen. Tout cela se discute pour le moment".

Le ministre-président insiste en tout cas sur une chose : la vaccination: "Allez, de grâce, vous faire vacciner. Aujourd'hui, c'est le seul moyen sérieux de lutter contre la pandémie."