Les avions cloués au sol, les hôtels portes closes, les frontières fermées, la (future) liberté de circulation en forme de point d’interrogation. Le tableau du tourisme, même si des lueurs d’espoir commencent à pointer, oscille entre gris clair et gris foncé. Pour nos vacances d’été à l’étranger, cela commence doucement à sentir le roussi, même si certains pays (Portugal, Grèce, Croatie…) tentent de sauver leur saison. La crise liée au Covid-19 secoue le monde du tourisme comme un cocotier. Il va y avoir de la casse dans un secteur ultra-concurrentiel mais peut-être est-ce le bon moment pour revenir à une façon de voyager plus raisonnée, plus locale.

