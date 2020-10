Simplicité et authenticité, telles sont les qualités premières d’une région où la culture montagnarde n’est pas un vain mot...

Coucher de soleil au ciel flamboyant, panomara quatre étoiles sur le Mont-blanc les Aravis ou le Beaufortain, “gueuleton” montagnard, glisse en VTT sur une neige vierge : un séjour au Val d’Arly laisse des souvenirs extraordinaires. Arly est en fait une vallée de quatre stations-villages (Crest-Voland/Cohennoz, Flumet/St Nicolas la Chapelle, La Giettaz en Aravis et Notre Dame de Bellecombe) empreintes d’authenticité et situées à la limite des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Ici, ce sont les Alpes, et les amateurs de glisse se régaleront sur les 192 kilomètres de pistes du domaine skiable de l’espace Diamant, culminant à plus de 2000 mètres. Mais pour ceux qui ont l’habitude des traditionnelles grandes stations françaises, l’après-ski sera très différent en Val d’Arly. Le petit bourg médiéval chargé d’histoire de Flumet, situé à une poignée de kilomètres de la très huppée station de Megève, où se retrouve la jet-set européenne, illustre à merveille cette simplicité et authenticité du Val d’Arly. Ici la culture montagnarde est encore très présente et dans les rues de Flumet, on retrouve de nombreux producteurs locaux de fromage, dont le fameux reblochon, et charcuterie. Le patelin accueille aussi une coopérative fruitière ou encore de belles tables adeptes du circuit court.