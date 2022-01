Voici les mesures en vigueur dans les différents pays frontaliers de la Belgique.

Des mesures différentes en fonction des Landër Allemands

En Allemagne, les mesures sont introduites au niveau des Länder et diffèrent donc d'un Land à l'autre. Des conditions et exceptions supplémentaires peuvent s'appliquer. La règle des 3G ainsi que des variantes telles que les règles 2G, 2G+ et 3G+ sont largement utilisées. Pour suivre l'évolution des mesures en fonction des Landër, les Affaires étrangères proposent une liste des sites d'informations de ces différentes régions ainsi que des numéros de téléphone d'assistance.

Le nouveau pass vaccinal en France

Le pass sanitaire est remplacé par le pass vaccinal en France à partir de ce lundi 24 janvier.

Un justificatif de statut vaccinal pour le coronavirus sera demandé aux personnes d'au moins 12 ans pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson (à l'exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels, et aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars). Dans le cas des transports, une exception est prévue: pas besoin d'un pass pour "motif impérieux d'ordre familial ou de santé" - un proche mourant par exemple - sous réserve de présenter un test négatif "sauf en cas d'urgence".

En outre, sur décision des préfets, l'accès aux grands magasins ou centres commerciaux pourra être subordonné au pass vaccinal.

Les Pays-Bas en partie confinés

Tous les voyageurs à partir de 12 ans qui se rendent aux Pays-Bas depuis un pays à risque (dont la Belgique) sont tenus de présenter un certificat COVID, expliquent les Affaires étrangères sur leur site internet. Les voyageurs en provenance de la Belgique (code couleur jaune selon la classification néerlandaise) sont exemptés de quarantaine lorsqu’ils entrent sur le territoire néerlandais.

Les commerces essentiels tels que les supermarchés, les pharmacies, les opticiens et les drogueries, sont ouverts jusqu’à 20h. Tous les magasins non-essentiels sont ouverts jusqu’à 17.00 h.

Les lieux suivants sont fermés : l’Horeca, les zoos, les discothèques, les lieux culturels (théâtres, musées, cinémas, salles de concerts, écoles de musique). Pour les établissements de l'Horeca, la vente à emporter et les livraisons restent possibles. Dans les hôtels, les repas à emporter sont admis, mais les clients devront consommer le repas dans leurs chambres d’hôtel.

Le 2G+ au Luxembourg

Les restaurants, les cafés, les bars et les hôtels sont ouverts en extérieur et intérieur jusqu'a 23h, sous le « régime 2G+ » assoupli. Concrètement, pour vous installer dans ces établissements, vous devez présenter un certificat de double vaccination (avec ou sans dose booster) ou un certificat de rétablissement covid. Le sport en intérieur avec plus de 10 personnes est également concerné par ce régime.