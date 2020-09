La thématique du voyage était pour le moins attrayante : “network detox”. Se désintoxiquer des réseaux sociaux ? Quelle merveilleuse idée ! D’autant plus alléchante qu’elle aurait pour cadre les Maldives, ses palmiers, son sable blond, sa mer turquoise. Le paradis quoi !, même si chacun possède sa propre définition du paradis. Durant une semaine, on allait donc être séparé de Facebook, Twitter, Instagram, Google et plus si affinités. Soyons honnête, on ne fait pas partie des plus accrocs, mais l’expérience allait peut-être nous réserver des surprises sur l’état de notre dépendance !