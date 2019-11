Wanda : c’est le nom de la nouvelle application, que vient de lancer l’Institut de Médecine tropicale (IMT) d’Anvers pour permettre aux voyageurs d’être informés des risques de santé dans les pays de leur destination.

Disponible en trois langues et gratuite, l’application est facile à utiliser et contient les plus récentes informations, assure l’IMT, véritable référence en tant qu’expert de la médecine du voyage. Un des intérêts de cette application est la possibilité pour l’IMT d’envoyer un message spécifique aux voyageurs lorsqu’une épidémie se déclenche dans un pays. "Malgré le nombre croissant de visiteurs de notre clinique de voyage, nous constatons que certains groupes ne consultent toujours pas notre site internet ni notre clinique avant de partir, explique le Dr Patrick Soentjens, responsable de la policlinique de l’IMT. En cause ? La conception du site : trop de texte, des recommandations difficiles à trouver. Mais aussi le fait que certains voyageurs, visitant leur pays d’origine, sont convaincus qu’ils n’ont donc pas besoin de vaccinations ou de médicaments. L’application, elle, favorise des informations brèves et pertinentes, ce qui devrait attirer davantage de voyageurs.