La Côte d’Opale désigne un endroit de villégiature très prisé des Belges qui apprécient ses vastes espaces naturels comme il n’en existe plus guère chez nous, un air pur, une qualité de vie à la française, sans compter un accueil dans la langue de Molière, ce qui ne gâche rien.

Wimereux est une petite ville entre Calais et Boulogne-sur-Mer. Comme beaucoup de stations balnéaires, elle a pris son essor lors du Second Empire lorsque la mode des bains de mer a accompagné le développement du chemin de fer. Mais en réalité, son histoire est bien plus ancienne puisqu’elle remonte à Napoléon Ier. Lorsque le premier empereur des Français installe un camp à Boulogne en 1804 dans le but de conquérir l’Angleterre, les territoires situés au nord ne sont que de vastes étendues de dunes, perdues entre deux falaises.