Brussels Airlines constate une reprise des voyages d'affaires

Même si Brussels Airlines ne s'attend pas à ce que les voyages d'affaires retrouvent les niveaux observés en 2019, avant la pandémie de coronavirus, l'offre hivernale du transporteur comprend toutefois un éventail de destinations plus susceptibles de cibler cette clientèle. "Les principales routes ici sont celles vers les pays DACH (Allemagne, Suisse, Autriche), ainsi que l'Europe de l'Est avec Budapest et Prague et les routes scandinaves comme Stockholm, Copenhague et Göteborg", détaille Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines. L'offre touristique se concentre, elle, principalement sur les destinations soleil du sud de l'Europe. Cela concerne particulièrement l'Espagne avec neuf destinations, dont les îles Canaries, Alicante, Barcelone et Valence. Le réseau court-courrier s'étend d'Oslo (Norvège) à Édimbourg (Royaume-Uni) en passant par Erevan (Arménie), Tel Aviv (Israël) et Hurghada (Égypte). Au total, le réseau court-courrier comprendra 39 destinations pendant la période hivernale. À cela s'ajoutent 18 destinations long-courriers. L'Afrique, comme toujours, en forme la majeure partie, avec 17 liaisons. "En Afrique, nous offrons les mêmes connexions que l'été, y compris Ouagadougou (Burkina Faso) et Conakry (Guinée) qui ont été lancées plus tôt cette année", a précise la porte-parole de la compagnie. Pour le reste, Brussels Airlines n'assure que des vols intercontinentaux vers New York, aux États-Unis. Washington n'est desservi que durant l'été. (Belga)