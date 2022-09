Pour la première fois depuis deux ans, Julian Alaphilippe sans son maillot arc-en-ciel

Julian Alaphilippe, 30 ans, avait conquis les deux précédents titres mondiaux, à Louvain l'an dernier et à Imola en 2020. C'est la première fois qu'il disputera cette course italienne. Il a terminé 51e à Wollongong dimanche. Le Tour d'Emilie est la première des sept dernières courses de l'année pour la formation de Patrick Lefevere, qui espère ajouter une 47e victoire à son actif cette saison, avec une montée de 2,1 km (moyenne 10%) comme principale difficulté près de Bologne. Tim Declercq, Dries Devenyns, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant et Louis Vervaeke, ainsi que le Britannique James Knox, accompagneront Alaphilippe pour cette 105e édition reliant Carpi et San Luca sur 198.7 km, a communiqué la formation belge mercredi. (Belga)