Le rappeur américain Coolio est mort à 59 ans

De son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, le musicien récompensé d'un prestigieux Grammy Award est mort à Los Angeles, a affirmé Jarez Posey à l'AFP, sans en préciser la cause. Le manager, également un proche de longue date du rappeur, avait déclaré à TMZ - publication spécialisée dans la couverture des célébrités - l'avoir trouvé inconscient dans la salle de bains d'un ami. Coolio a débuté sa carrière en Californie à la fin des années 1980, mais a atteint les sommets de la célébrité avec "Gangsta's Paradise", en 1995, qui figurait dans la bande son du film "Esprits rebelles". Le tube lui avait valu un Grammy Award l'année suivante. Il y reprenait le refrain et la musique de "Pastime Paradise", une chanson de Stevie Wonder sortie en 1976. La recette avait été gagnante, des millions d'exemplaires de "Gangsta's Paradise" s'écoulant dans le monde entier, jusqu'à se hisser au sommet des ventes dans certains pays. (Belga)