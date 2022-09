Les portes du château de Windsor, dernière demeure d'Elizabeth II, rouvertes au public

Elizabeth II, qui détient le record de longévité sur le trône du Royaume-Uni avec un règne long de plus de 70 ans, a été inhumée le 19 septembre dans la chapelle Saint-Georges. Buckingham Palace a diffusé samedi une première photo officielle de la pierre tombale d'Elizabeth II, faite de marbre noir belge sculpté à la main, où figurent également les noms de ses parents, le roi George VI et la reine mère Elizabeth, et de son mari, le prince Philip. (Belga)