Marc Sergeant critique John Lelangue: "Il fait un trou puis quitte le navire qui coule"

"Imagine, tu reçois un beau bateau, il a été bien entretenu pendant des décennies et pourtant tu commences à faire un trou dedans, mais quand il coule, tu obtiens d'abord un nouveau bateau et ensuite tu quittes le navire en train de couler", a écrit l'ancien coureur, 63 ans, sur Twitter, ajoutant les hashtags #missiegeslaagd ("mission accomplie") et #schandalig" ("scandaleux"). Lelangue a annoncé jeudi qu'il quittera Lotto Soudal à la fin de la saison afin de relever "un nouveau défi" dans le cyclisme. Le Bruxellois, 51 ans, était depuis quatre ans l'homme fort de l'équipe belge du WorldTour. Le départ de Lelangue survient alors que Lotto Soudal, qui s'appellera Lotto Dstny la saison prochaine, risque d'être relégué du WorldTour. Après une carrière de 19 ans en tant que directeur sportif, manager sportif et conseiller sportif chez Lotto Soudal, Sergeant a été remercié l'année dernière dans le cadre d'un rajeunissement mis en place par Lelangue. Sergeant avait terminé sa carrière de coureur en 1995 au sein de Lotto. Il avait également roulé pour l'équipe entre 1985 et 1987. (Belga)