Météo - Un temps plus sec ce jeudi

(Belga) La journée de jeudi débutera avec de larges éclaircies et, surtout en Ardenne, des nuages bas ou du brouillard localisés, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité deviendra ensuite variable avec le risque d'une averse, mais il fera sec sur la plupart des régions. A la mer, quelques averses seront déjà de la partie dès l'aube sous un temps plus nuageux. Les maxima se situeront entre 9 degrés en haute Ardenne et 14 à 15 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible, et au littoral parfois modéré, de sud­-ouest tournant au nord­-ouest.